FL-MuayThai, 4 atleti biellesi in gara a Torino

«Andremo a Torino per un evento di grande prestigio. Siamo pronti e, soprattutto, vogliamo fare bella figura davanti ad un pubblico da grandi occasioni». Così Fabio Lavecchia racconta la partecipazione dei suoi atleti della FL-MuayThai alla Torino Fight Night, sabato 25 gennaio. L’evento nel capoluogo regionale si svolgerà dal primo pomeriggio alla sera, all’interno del Palaruffini, con decine di atleti che si misureranno in diversi sport da combattimento e arti marziali.

Quattro gli atleti biellesi che incroceranno i guantoni con i pari categoria: Matteo Fatarella (peso 66 kg), Francesco Montebello (peso 78 kg), Konare Gussou (peso 70 kg) e Vincenzo Calarco (peso 74 kg). I primi due combatteranno nelle rispettive categorie di peso a contatto leggero, mentre gli ultimi due nel contatto pieno.

«Sono molto fiducioso, perché tutti arrivano da mesi di ottimo lavoro e quindi pronti - aggiunge Lavecchia -. La manifestazione rappresenta l’apertura dell’anno solare. Nel corso della giornata ci saranno tanti match, comprese sfide tra professionisti e campioni internazionali. Saranno presenti atleti e team da tante regioni d’Italia. Esserci è già un successo. Fatarella ha già in programma importanti sfide, sia di K-1 sia di Muay Thai, tra Coppa Italia a Pisa nel prossimo febbraio dove difenderà il titolo interregionale sia i nazionali a Bari. E proprio in Puglia contiamo di portare con noi Edoardo Brovetto per un ideale passaggio di testimone tra l’atleta più esperto e titolato del nostro gruppo e la nostra giovane promessa».

«Vincere, conquistare titoli e ottenere medaglie è importante, perché rappresentano un premio per gli sforzi di ragazzi che in palestra danno l’anima, magari dopo turni di lavoro anche pensante - puntualizza Borislava Krasteva, vice-presidente della FL-MuayThai -. Ma la nostra grande soddisfazione, quando andiamo in giro per tornei e campionati, è fare bella figura dal punto di vista organizzativo e disciplinare. I nostri ragazzi hanno la documentazione sempre in regola, il peso certificato e si comportano in modo esemplare. Per un team nato da poco, vuol dire molto. E noi ne siamo fieri».