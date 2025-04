Biella, Campionati piemontesi di staffetta giovanile: i risultati di Atletica Valsesia

Il 12 aprile 2025, Biella ha ospitato il Campionato Piemontese Giovanile di Staffetta, con le categorie ragazzi/e e cadetti/e in competizione nelle gare di staffetta 4×100 e 3×1000.

Per la staffetta 4×100 cadette, il quartetto composto da Linda Andreozzi, Sofia Sizzano, Cristina Bianchi e Berenice Anchisi ha ottenuto il 52° posto con un tempo di 59.56 secondi. Nella stessa specialità, i cadetti, con Giacomo Guida, Tommaso Mattiazzo, Elia Galli e Martin Galo, si sono piazzati in 35ª posizione, registrando un tempo di 54.34 secondi.

Nella staffetta 3×1000 cadetti, composta da Simone Patella, Martin Galo e Tommaso Mattiazzo, la squadra ha conquistato il 31° posto con un tempo di 10:53.61.

Per molti atleti si è trattato della prima esperienza nelle staffette e per alcuni la prima gara in pista.