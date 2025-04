Successo per la Paul Fit Combat alla North Italian Cup 2 di Novara FOTO

Successo per la Paul Fit Combat alla North Italian Cup 2 di Novara

Domenica 13 aprile si è tenuta a Novara la seconda edizione della North Italian Cup, prestigiosa competizione di Brazilian Jiu-Jitsu che ha attirato atleti da tutto il nord Italia. Tra i partecipanti anche i ragazzi della Paul Fit Combat, team biellese guidato dal maestro Kleiton Pereira, che hanno lasciato il segno sulla manifestazione.

Cecilia Schellino ha brillato nella sua categoria, conquistando il primo posto grazie a una vittoria netta per sottomissione: un’elegante leva al braccio che le ha assicurato la medaglia d’oro. Non paga del risultato, ha deciso di partecipare anche alla categoria assoluti, dove ha ottenuto un ottimo terzo posto, dimostrando grande tecnica e determinazione contro avversarie di peso e livello superiore.

Marco Nevolo, altro atleta della Paul Fit Combat, pur non raggiungendo il podio, ha dato spettacolo con due incontri combattuti e di altissimo livello, che gli sono valsi i complimenti degli spettatori e degli addetti ai lavori.

“Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi,” ha dichiarato il maestro Kleiton Pereira, “hanno dimostrato non solo preparazione tecnica, ma anche carattere e spirito sportivo, che sono i veri valori del Jiu-Jitsu.”

Per la Paul Fit Combat si tratta di un’altra esperienza importante in campo competitivo, che consolida il livello della squadra nel panorama nazionale del Brazilian Jiu-Jitsu.

E se leggendo questo articolo ti è venuta voglia di scoprire questa disciplina, sappi che il Jiu-Jitsu non è solo per maschi: anche le ragazze possono ottenere risultati straordinari, come dimostrano le recenti vittorie di Cecilia.