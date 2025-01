Valle Elvo, nei boschi dello spaccio c'è chi si rimbocca le maniche e pulisce dai rifiuti

C'è chi si lamenta ma non fa nulla per cambiare la realtà in cui vive. Altri, invece, si rimboccano le mani e, in silenzio, provano a cambiare il proprio angolo di mondo. Ed è ciò che è accaduto nei boschi dell'alta Valle Elvo che, da qualche anno, sono divenuti luoghi di spaccio e forte motivo di preoccupazione per i residenti. Proprio qui, alcuni cittadini hanno deciso di ripulire alcuni spazi verdi e rimuovere i rifiuti abbandonati.

A dare notizia del bel gesto il sindaco di Zubiena Davide Basso: “Sono commosso dal grandissimo senso civico e per l'enorme risparmio economico unito all'amore dimostrato per i propri enti. È la terza volta che accade. Un sentito ringraziamento ai volontari Rudy, Walter, Giovanni, Roberto, Marco, Enrico e il piccolo mascotte Mattia che si sono prodigati nella pulizia dei boschi di Zubiena, Sala Biellese, Torrazzo e Magnano dallo scempio causato dagli spacciatori seriali. Un grazie anche per le scorse volte a Lorenzo, Pierangelo e Riccardo. La comunità di Zubiena è davvero grande, sa stare vicino e scendere, quando è necessario, in capo alle necessità delle istituzioni locali, come da esempi passati, per il bene di tutti”.

Come sottolineato in precedenti articoli, l'area boschiva della Serra è costantemente monitorata dalle forze dell'ordine, tanto che sono aumentati i controlli e l'attività d'indagine dei Carabinieri per debellare l'odioso fenomeno dello spaccio, con tanto di denunce e arresti.