Biella Rugby fra successi e sfide impegnativi, i risultati del fine settimana

CADETTA

19.01.25 Amatori & Union Milano v Biella Rugby 14-36 (0-22)

Marcatori. Mete: Besso, Bortolot, Zacchero, Longo, Panigoni, Tosetti. Trasformazioni: Poli, Tosetti (2).

Biella Rugby: Negro; Foglio Bonda (45’ Nardi), Braga, Casini, Poli (41’ Tosetti); Longo (56’ Mulsant), Besso; Trocca, Givonetti (72’ T. Protto), Zacchero (56’ Salussolia); G. Protto (71’ Bottero), Buturca; Bortolot (56’ Silvestrini), Lanza (cap.), Panigoni

Nicola Mazzucato, coach: “Nonostante i tanti errori i ragazzi dopo un mese e mezzo senza partite portano a casa una vittoria e cinque punti in classifica. Bene per il morale, ma la squadra è ancora molto lontana dall'esprimere un buon gioco e maggiore fluidità. Complimenti a tutti e testa alla prossima partita in casa contro Cus Genova”.

UNDER 18

19.01.25 Amatori & Union Milano v Biella Rugby 49-8 (28-3)

Marcatori. Mete: Chiorboli. Punizioni: Salussolia.

Biella Rugby: Rava; Gravinese, Parnenzini, Meneghetti Formigoni; Salussolia, Bocchino; Chiorboli, Rossi (cap.), Mosca; Avanzi, Chtaibi; Novani (10’ Pacchiarotti), Bredariol, Silvestrini

Pietro Giordano, coach: “Partita tutta in salita per i giovani under 18 che a Milano scendono in campo affrontando una squadra avversaria molto preparata, fisicamente più forte e tecnicamente ben assortita. I biellesi tengono strenuamente sino al quarantacinquesimo, poi stremati sul 14 a 8 non riescono più a reggere. La possibilità di un solo cambio tra le nostre fila non ha giovato”.

UNDER 16

18.01.25 ASR Milano v Biella Rugby 36-17 (19-12)

Marcatori. Mete: Vatteroni, Deni, Grillenzoni. Trasformazioni: Bertone.

Biella Rugby: Grillenzoni; Dal Molin, Baiguera, Deni, Di Girolamo; Bertone, Pizzarelli; Zavarise (cap.), Defilippi, Vatteroni; Protto, Ghilardi; Borio, Ferro, Rossi. A disposizione: Ruffa, Ben Alilou, Ubertino. A disposizione: Apollonio, Ben Alilou, Coda Caseia, Di Girolamo, Piazza.

Andrea Caputo, coach: “Partita dall'esito tutt'altro che scontato a Milano, squadra che milita, imbattuta, in testa alla classifica. Azioni ad alta intensità e impatti importanti hanno dato vita ad un incontro molto coinvolgente anche per il pubblico. Vatteroni, Deni, Grillenzoni e i calci di Bertone hanno portato i punti di Biella. La differenza l'hanno fatta gli errori di finalizzazione”.