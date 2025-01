Come gestire il proprio spazio verde? Si impara con il Giardino Botanico di Oropa

Dal 28 gennaio al 15 febbraio si tiene il nuovo corso della Green School, promossa dal Giardino Botanico di Oropa, con il supporto dell’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e il sostegno di Fondazione CR Biella.

Il corso è stato concepito come una guida pratica per progettare, realizzare e gestire un piccolo balcone o un grande terrazzo, il giardino di città o quello di campagna con gli occhi di chi ama il proprio spazio verde e lo vuole curare al meglio. Una scheda progetto agile ed efficace sarà elaborata con la scelta di piante, materiali e arredi, le peculiarità del luogo oltre che la personalizzazione e la creatività che ognuno metterà in gioco Molto tempo è dedicato alla scelta di specie adatte, l’abbinamento e accostamento di piante appartenenti a diverse categorie tra cui rampicanti, arbusti, bulbi, perenni, stagionali ma anche aromatiche, ortaggi e frutti. Il Corso si compone di 3 lezioni frontali da un'ora e mezza e da due workshop di progettazione di tre ore ciascuno (totale 10 ore e mezza).

Calendario degli incontri: martedì 28 gennaio, 4 e 11 febbraio 2025 dalle ore 18:00 alle 19:30 Calendario esercitazioni: sabato 8 e 15 febbraio 2025 dalle ore 9:30 alle 12:30 Le lezioni si terranno online attraverso la piattaforma Meet di Google, mentre i tre workshop saranno svolti presso le Aule didattiche della Riserva Naturale Parco Burcina. Gli argomenti trattati prevedono l'deazione del percorso progettuale, la scelta delle piante arboree, arbustive ed erbacee, piante inusuali, bulbose e annuali in giardino, piante per il giardino montano, modalità di realizzazione e irrigazione delle aiuole, cenni sulla realizzazione del tappeto erboso.

Informazioni: https://www.gboropa.it/Educazione/GreenSchool/Corsi/Progettazione-1.htm