Biella, l'ex UPIM si trasforma: iniziano i lavori per Palazzo Jacquard FOTO

Biella ex UPIM si trasforma: iniziano i lavori per Palazzo Jacquard.

È in allestimento proprio oggi, mercoledì 26 febbraio, il montaggio della gru per la ristrutturazione "a nuovo" di Palazzo Jacquard, l'immobile ex UPIM di via Gramsci a Biella, che verrà trasformato in un complesso residenziale moderno, sostenibile e di alta qualità. Prevista la realizzazione - sul tetto - di una villa di 300 m2, con 400 m2 di giardino, piscina e torretta osservatorio; di 12 appartamenti, ampi bilocali, trilocali, quadrilocali, di varie metrature; di una grande area commerciale al piano terra; di 18 posti auto e 12 cantine.

La ristrutturazione “a nuovo” di Palazzo Jacquard prevede il recupero dell'edificio e la sua trasformazione in un complesso residenziale, per offrire i massimi livelli di comfort e superare le attuali normative in termini di contenimento energetico e abbattimento acustico.

Con il montaggio della gru, che segue l'installazione dei ponteggi avvenuta un paio di settimane fa, la ristrutturazione di Palazzo Jacquard entra nel vivo, con la conferma dell’obiettivo di consegnare entro settembre 2026.