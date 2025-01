Dal Nord Ovest - I ladri di pneumatici fanno paura, 5 colpi nel weekend

Weekend da incubo tra i quartieri Santa Rita e Mirafiori Nord, a Torino: sono cinque le auto vandalizzate e depredate delle gomme.

Due casi in via Gaidano: il primo davanti all'hotel Mirafiori, dove un’auto è rimasta sui mattoni. Pneumatici depredati anche davanti al parcheggio del Mercató e in via Bonfante, all’altezza della chiesa.

Raid anche ai danni di una Audi azzurra in corso Tazzoli, nei parcheggi di fronte alle poste, e in corso Sebastopoli, all’altezza del mercato. “Un fenomeno in costante crescita che preoccupa molto”, così il coordinatore della Seconda commissione della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera.