Truffe e furti, a Viverone si parla di prevenzione con i Carabinieri

Sono sempre più frequenti i casi di truffe e furti ai danni della popolazione. Così per prevenire simili fatti di cronaca, il comune di Viverone, in collaborazione con la Stazione Carabinieri Cavaglià, ha organizzato un incontro incentrato sulla prevenzione con la cittadinanza, in programma alle 15 di mercoledì 16 aprile nei locali della Biblioteca Comunale. Il relatore sarà il Luogotenente Mario Rosario Salvato.