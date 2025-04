Dal Nord Ovest - Tragico incidente, morto un motociclista

Incidente stradale sulla statale 231 di Santa Vittoria, a Govone, all'altezza dell'ex capannone della Miroglio prima del ponte sul Tanaro, dove si sono scontrate ieri una vettura e una motocicletta.

E' purtroppo deceduto l'uomo alla guida del mezzo a due ruote, una Honda, mentre è ferita, ma non in pericolo di vita, la donna che viaggiava con lui, elitrasportata al CTO di Torino. L'uomo, classe 1969, era originario della provincia di Alessandria, mentre la passeggera, di 54 anni, è residente in provincia di Milano. I due occupanti dell'auto, una Golf, sono rimasti praticamente illesi.

Sul posto l'emergenza sanitaria, i vigili del fuoco di Alba e i carabinieri. I vigili del fuoco, oltre che mettere in sicurezza la zona, hanno dovuto spegnere le fiamme che hanno improvvisamente avvolto la motocicletta, quasi completamente carbonizzata. Il sinistro è avvenuto al km 18. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. La salma della vittima è stata trasferita presso il cimitero di Govone.