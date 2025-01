Biella, in funzione nuovo mezzo per la raccolta dei rifiuti: sarà elettrico

Buone notizie per i cittadini di Biella. Da venerdì mattina è entrato in funzione un nuovo mezzo elettrico per la raccolta dei rifiuti. Opererà nel centro urbano del capoluogo di provincia.

L'obiettivo è duplice: soddisfare la richiesta dell'utenza con veicoli a impatto sonoro pari a zero in maniera green e nel rispetto dell'ambiente. L'importo impiegato per l'acquisto è stato di circa 42mila euro.

In foto, il momento della consegna del mezzo all'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Marzio Olivero e dall'assessore Livia Caldesi.