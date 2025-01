Salussola Volley, trionfo a Romagnano Sesia

Il Salussola Volley continua la sua straordinaria cavalcata nel campionato, conquistando un’altra importante vittoria fuori casa. Venerdì 17 gennaio, i gialloblù hanno superato l’Erreesse Pavic a Romagnano Sesia con un netto 3-1. Carlo Giordani si conferma l’MVP della partita, dimostrando ancora una volta di essere un elemento fondamentale per la squadra. La sua prestazione è stata decisiva, contribuendo in modo determinante alla vittoria. Una squadra unita e determinata ha dominato i primi due set, mostrando un gioco solido e efficace.

Nonostante una momentanea battuta d’arresto nel terzo set, i ragazzi di Salussola sono tornati in campo con grinta e determinazione e nel quarto set hanno recuperato da una situazione di svantaggio di 18 a 12 per gli avversari, chiudendo il quarto set con il punteggio di 25-20 con un perentorio parziale di 13-2. La classifica sorride al Salussola Volley, sempre più vicino alle prime posizioni, ora settimo in classifica a -1 dallo stesso Romagnano ma con due partite in meno. Tra i principali marcatori della partita troviamo Carlo Giordani con 30 punti, Mattia Gaio con 16 punti e Tommaso Giribuola con 9 punti. Si segnala il ritorno di Fabrizio Tranchita in panchina a un mese dall'infortunio, non é ancora al 100% ma tra pochi giorni potrà di nuovo scendere in campo!

Appuntamento a sabato 18 gennaio con una nuova sfida, il Novara Volley: sarà una partita impegnativa, ma i ragazzi sono pronti a dare il massimo.

Ecco il team gialloblù presente alla partita: Mattia Gaio, Michael Balasso, Carlo Giordani, Carlo Oberti, Riccardo Rizzi, Tommaso Giribuola, Giovanni Gualtieri, Emanuele Bortolato, Alessandro Cerbara, Andrea Toska, Samuele Rosso, Michele Parisi, Fabrizio Tranchita, Mattia Negri. Allenatore: Massimo Fabbro. Dirigente accompagnatore: Piero Gariazzo