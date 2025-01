Calcio, per la Biellese tre punti d'oro a Settimo. Vittoria Cossato nel derby, sei primo in Promozione (foto di repertorio)

La Biellese rafforza la sua leadership ottenendo in trasferta tre punti preziosissimi in chiave promozione. A Settimo, infatti, i lanieri si impongono con il risultato di 2 a 1 che vale la 13° vittoria del campionato di Eccellenza e il +9 sulla diretta rivale della Pro Eureka.

In Promozione, resta in testa al girone il Città di Cossato che supera 2 a 1 il Ceversama nel derby di giornata. Di umore opposto la Fulgor Chiavazzese, finita al tappeto (2-0) con il Montanaro. Anche in Prima Categoria, si respira aria di stracittadine, con il Gaglianico uscito con il massimo della posta in palio proprio con la Valdilana Biogliese (1-0). Esulta anche la Valle Elvo (2-0 esterno con Torrazza) mentre Ponderano e Torri Biellesi scivolano in casa con La Vischese (0-1) e Crescentinese (1-2). Pari senza gol per la Valle Cervo Andorno.

In Seconda, risale la china il Vigliano che espugna il fortino del River Sesia (3-1). Pareggio con gol per Lessona e La Cervo (1-1). Infine, in Terza, si segnalano i ko di Cossatese e Futuro Giovani Vilianesis. Per il Pollone, invece, un buon punto con la Romanese (2-2).