Biella Rugby, sfida a Prato per mantenere il secondo posto in classifica - foto di Antonio Mantovan.

Biella Rugby, attualmente seconda nel girone 1 di Serie A, affronterà l'ultima partita del girone di andata sabato 18 gennaio, alle ore 15, allo stadio Chersoni di Prato contro i Cavalieri Union, terzultimi in classifica con due vittorie.

Coach Alberto Benettin ha commentato: “Abbiamo lavorato per tornare in forma dopo la pausa natalizia. Prato è in crescita, ma siamo pronti a imporre il nostro gioco e mantenere il nostro livello.”

Kick off alle ore 15 .

Serie A girone 1. IX giornata – 18.01.25. Cavalieri Prato Sesto - Biella Rugby; Avezzano – Verona. 19.01.25. Rugby Paese – U.R. Capitolina; Petrarca Padova - Cus Torino; Rugby Milano - Parabiago.

Classifica. Parabiago punti 34; Biella Rugby 30; Verona Rugby e Rugby Paese 26; Petrarca Padova 25; Cus Torino 20; UR Capitolina 17; Cavalieri Prato Sesto 13; Avezzano 12; Rugby Milano 8.