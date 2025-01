Cossato, Lawer: dall'industria tessile all'innovazione alimentare. Un viaggio di crescita e progresso

Fondata nel 1970, Lawer è un'azienda italiana con radici profonde nel cuore del distretto tessile biellese. Inizialmente, l'azienda si è specializzata nella produzione di sistemi di pesatura e dosaggio specifici per il settore tessile. Questo ambiente dinamico ha permesso all’azienda di sviluppare tecnologie avanzate e di acquisire una profonda conoscenza delle esigenze dei produttori tessili, esportando così i suoi sistemi di dosaggio in tutto il mondo.

Con il passare degli anni, Lawer ha ampliato le proprie competenze e tecnologie, diversificando i campi di applicazione dei propri impianti, spaziando dalla gomma alla plastica, alla cosmesi e al settore delle vernici. Grazie a un continuo investimento in ricerca e sviluppo, e grazie all’esperienza acquisita nel settore tessile, l'azienda è riuscita a trasferire le proprie competenze anche nel settore alimentare, rivoluzionando il processo di pesatura dei micro-ingredienti.

I fattori chiave che hanno contribuito alla crescita dell'azienda sono legati al processo produttivo verticalizzato, che considera ogni singolo componente meccanico prodotto come parte fondamentale per la qualità, alla centralità di ogni individuo che partecipa alla produzione, essenziale per la qualità del prodotto finito, e ai costanti investimenti in sicurezza e miglioramento dell'ambiente di lavoro. Non meno importante, l’attenzione all’ambiente e al territorio: nella sede italiana di Lawer, a Cossato, sono stati installati pannelli fotovoltaici in grado di sostenere la richiesta di energia elettrica di tutta l’azienda, riducendo così i costi e l’impatto sul territorio.

Oggi l’azienda è riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo nel settore tessile; in futuro, l’obiettivo è quello di consolidare il nome di Lawer, e quindi del territorio biellese, anche negli altri settori, a partire dall’alimentare, migliorando l’efficienza dei processi produttivi dei clienti.

I sistemi di pesatura automatica Lawer offrono una serie di vantaggi competitivi, molto apprezzati da tutte le realtà alimentari, siano esse piccole o grandi, poiché tutte prevedono la preparazione di ricette e, quindi, necessitano di effettuare in modo preciso la pesatura di ingredienti (gelaterie, laboratori di prodotti da forno e di pasticceria, salumifici, aziende di prodotti dolci e salati, fino ad arrivare al mondo del pet food).

Questi sistemi permettono di automatizzare tutto il processo di preparazione e pesatura dei micro-ingredienti in polvere che compongono le ricette, garantendo precisione e qualità di pesata, ripetibilità e tracciabilità del processo, ed eliminano il fattore “errore umano”, elementi fondamentali per mantenere elevati standard di produzione e soddisfare le esigenze del consumatore moderno.

Lawer sarà presente a SIGEP, la fiera internazionale dedicata alla gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè. Durante questo evento, verrà esposta la macchina UNICA SD, progettata specificamente per i laboratori di gelateria e le piccole produzioni di pasticceria e prodotti da forno. Questa macchina rappresenta un'innovazione significativa, offre soluzioni personalizzate per migliorare l'efficienza e la qualità delle produzioni artigianali e permette di pesare i micro-ingredienti in polvere in modo preciso, automatico e ripetibile, arrivando ad ottenere un prodotto di altissima qualità.

Lawer ha dimostrato nel corso degli anni una straordinaria capacità di adattamento e innovazione, passando dal settore tessile a soluzioni avanzate per l'industria alimentare e non solo.

La presenza a Sigep 2025 sottolinea l'impegno dell'azienda nel fornire soluzioni di alta qualità, mantenendo sempre un occhio attento alla precisione, all'efficienza e alla sicurezza.

Potrete trovarli nel Padiglione C1 – Stand 015.