Torna a Candelo la Festa di Sant'Antonio Abate, una tradizione che si rinnova da quasi 150 anni

Da quasi un secolo e mezzo a Candelo si rinnova la Festa di Sant'Antonio Abate, con sfilate di cavalli e carrozze per le vie del paese.

Il grande evento è previsto per le 9.30 di domenica 19 gennaio, con partenza da via del Romanino, nel vicino comune di Benna. Alle 10.30, in piazza Castello, avrà luogo la benedizione di cavalli, carrozze e automezzi, seguita dalla Santa Messa delle 11 presso la chiesa di San Lorenzo e dal tradizionale pranzo di Sant'Antonio al salone polivalente di Candelo.

Ad allietare la manifestazione la banda musicale di Candelo San Giacomo.