Lavori in via Sella a Pray dopo la frana

Partono lunedì 20 gennaio 2025 i lavori in via B. Sella a Pray. Lo comunica il Comune. La ditta Valper ha firmato il verbale di consegna lavori per sistemare il versante colpito dalla frana. "Faremo ordinanza di limitazione viabilità - fanno sapere dal Comune - con senso unico alternato però ci saranno momenti in cui i movieri della ditta fermeranno il traffico per poter disgaggiare i massi in sicurezza, abbattere vegetazione, oppure caricare materiale detritico sul camion".