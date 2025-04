L'addio di Biella a Alberto Barberis Canonico: il ricordo dell'UIB

E' mancato Alberto Barberis Canonico. Avrebbe fra poco compiuto 86 anni. E' stato vicepresidente UIB dal 2001 al 2005, nella squadra dell'allora presidente Ermanno Rondi. Per anni alla guida del Lanificio Vitale Barberis Canonico, nel 2018 l'ingegnere Barberis Canonico ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il titolo di Cavaliere del Lavoro, un enorme riconoscimento della sua professionalità, della sua esperienza e determinazione nel lavoro che ha svolto durante tutti gli anni di sua onorevole carriera.

Paolo Barberis Canonico, presidente dell'Unione Industriale Biellese commenta: "Per me Alberto era prima tutto parte della famiglia, un grande uomo che è sempre stato un esempio straordinario per tutti noi. E' stato anche un grande imprenditore, che ha saputo guidare l'azienda con lungimiranza, carisma e visione. L'impronta che ha dato al lanificio e il fatto che fosse parte attiva per e con la comunità, in particolare il paese di Pratrivero, è un'eredità che continuerà a vivere".

Il direttore generale Uib, Pier Francesco Corcione, aggiunge: "ll Cavalier Alberto Barberis Canonico: ho un ricordo preciso della nostra relazione e dei nostri colloqui, un uomo "duro" con tutti ma soprattutto con sé stesso; critiche sempre costruttive, certamente molte, mai un complimento. Il suo modo per riconoscerti era di continuare ad ascoltarti e a colloquiare con te. Un imprenditore di visione, molto determinato e capace di azioni "senza sconti", in nome di un'etica del lavoro che certamente rimpiangeremo. Lo ringrazio per esserci stato e abbraccio la sua famiglia, ringraziandola per continuare ad esserci".