A Coggiola lavori in corso al ponte Bozzalla per il consolidamento del manufatto. Il transito in questi giorni è stato chiuso.

Fino alla riapertura del tratto anche i bus sono deviati, previsto una istituzione di doppio senso di marcia per gli autobus di linea in via Roma a Coggiola. Per questo è istituito un divieto di sosta dal civico 109 al civico 99 della stessa via.