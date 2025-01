La Dott.ssa Marina Patrini è il nuovo direttore sanitario Asl BI: assunto il ruolo temporaneo.

A seguito delle dimissioni da parte della Dr.ssa Eva Anselmo, che ha accettato e ricopre a partire da oggi l’incarico di Direttore Sanitario dell’ASL TO3, al fine di garantire la continuità della gestione sanitaria e dell’ordinario funzionamento dell’Azienda Sanitaria di Biella, tramite l’individuazione di un soggetto già dipendente della stessa, si è proceduto all’affidamento in via temporanea fino a nuova nomina, delle funzioni di Direttore Sanitario.

Da oggi ha pertanto assunto temporaneamente l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda la Dott.ssa Marina PATRINI, che manterrà contestualmente l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile.

Ha così spiegato il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò: “Ringrazio la Dott.ssa Patrini, che in questi anni ha maturato professionalità ed esperienza presso l’ASL BI, per la disponibilità con la quale ha accolto l’incarico, consentendo di portare avanti in continuità l’importante transizione che condurrà alla nomina del nuovo Direttore Sanitario e ai successivi incarichi, in vista della messa a punto della nuova strategia dell’Azienda Sanitaria di Biella.