Derby da sold out al Golf Club Cavaglià FOTO

Inizio di stagione da sold out domenica al Golf Club Cavaglià. Malgrado il freddo iniziale, che poi ha lasciato spazio ad una bellissima giornata, centoventi partecipanti hanno infatti animato il “Derby Juve Vs Toro by Golf Sì” (Stableford singola 18 buche 2 categorie).

Nel derby sul green (disputato il giorno successivo al pareggio 1-1 nel vero derby calcistico in campionato) hanno vinto i golfisti juventini, che con soli 2 punti di vantaggio (il risultato era dato dalla somma dei migliori 11 score netti delle due squadre), hanno avuto la meglio sui granata. I bomber della squadra bianconera sono stati Simone Petrarca, Max Hofer, Antonella Diani, Michele Provera e Pierfrancesco Radaelli. Per il Toro da segnalare le prove di Carlo Giordano (miglior score assoluto di giornata con 44), Savino Russo e Guido Gobino.

La giornata si è conclusa con estrazione di premi (tra cui il pallone della Lega calcio con cui si è giocato Juventus-Udinese) e un bel rinfresco, tra i consueti sfottò e la calorosa atmosfera tra i partecipanti. La gara era valida come prima tappa del Trofeo d’Inverno che, anche quest’anno grazie alla fondamentale collaborazione del Pro-Shop, metterà in palio dei premi importanti (il 1° netto della classifica del circuito si aggiudicherà un GPS Bushnell Phantom 3 di ultima generazione, mentre al 1° lordo andrà una sacca Mizuno).

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Emanuele Giachino Courmayeur punti 37, 1° Netto Antonella Diani Biella Betulle 35, 2° Netto Alessandro Subet Aosta Brissogne 35, 3° Netto Michele Provera Fronde 35. 2a categoria: 1° Netto Carlo Giordano Le Rosine 44, 2° Netto Oscar Cocchini Cavaglià 38, 3° Netto Mario Protto Cavaglià 37. 1° Ladies Laura Pozzato Biella Betulle 37. 1° Seniores Mirco Chester Planta Cavaglià 37. Nearest buca 9 maschile Giachino Emanuele m. 2,61. Nearest buca 9 femminile Cavagnero Cristina m. 2,32. Driving buca 5 Bucino Simone e Chiodini Elena. Nearest buca 15 maschile Ruffino Fabrizio m. 0,57, nearest femminile buca 15 Torazzo Renata m. 4,23.