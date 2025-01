Vigliano Biellese, Dragons Karate celebra il 2025: attesi grandi risultati.

Anche l'ultima gara del 2024 ha portato medaglie nell'asd Dragon's Karate di Vigliano Biellese.

A Torino ben 7 atleti guidati dal maestro 6° dan Arpone Palma, salgono sul tappeto in entrambe le specialità! 4 atleti nel kata e 3 nel kumite.

Proprio dal kata arriva la prima medaglia della promettente Lorenzonetto Zoe che conquista una meritata medaglia di bronzo! Non male alla sua seconda esperienza, ancora una medaglia di bronzo dalla tenace Roberto Sara categoria senior, prima esperienza per Pia Virginia, niente medaglia per l'emozionatissima Trupia Emma.

Si parte con il kumite, medaglia d'argento per Lorenzonetto Marco e Touharane Sofia, seguiti poi dalla medaglia di bronzo per Tortelli Francesco!

Ora si riparte con il 2025!