Biella, rinviato il Consiglio comunale: "L'amministrazione si unisce al dolore di Marta Bruschi"

Si comunica che la seduta del Consiglio Comunale prevista per martedì 14 gennaio è stata annullata e rinviata a data da destinarsi.

La decisione è stata presa dal presidente del Consiglio comunale, Luca Zani, in accordo con il sindaco, Marzio Olivero e i capigruppo consiliari, in segno di cordoglio per il grave lutto che ha colpito la consigliera Marta Bruschi, capogruppo del Gruppo consiliare Biella C’è.

L’Amministrazione Comunale si unisce al dolore della consigliera e della sua famiglia, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze.