Biella, la Polizia Locale si distingue a livello nazionale: sono 5 gli agenti premiati.

La Polizia Locale di Biella si distingue a livello nazionale: cinque agenti sono stati insigniti della menzione d'onore dal SULPL, il sindacato della Polizia Locale italiana, per aver contribuito in tre occasioni di rilievo, durante il corso del 2024. Il riconoscimento è stato conferito durante la 38ª edizione del convegno nazionale di Riccione.

Di seguito gli episodi che hanno determinato il merito:

1) Durante il controllo del territorio, attenzionati da un veicolo, gli agenti procedevano ad un controllo più approfondito dei soggetti fermati, tre uomini di nazionalità rumena, ricercati per aver commesso diversi furti per un valore complessivo di 100.000€.

All’interno del veicolo anche attrezzi da scasso e diversi documenti di riconoscimento falsi. Arrestati.

2) Dopo numerosi danneggiamenti ad autovetture in sosta, la Polizia Locale di Biella, predisponeva diversi servizi di appostamento notturni in borghese e traeva in arresto il danneggiatore seriale, riportando la tranquillità dei residenti del quartiere colpito dai vili gesti.

3) Durante il controllo del territorio, gli agenti, attenzionavano e approfondivano il controllo di un’autovettura con targa straniera, il conducente, consegnava agli agenti una patente di guida e una carta d’identità, che dopo diversi controlli risultavano completamente falsi, arrestato.