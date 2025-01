I Musicals dell’Asd Skating Biella infiammano Biella FOTO

Anche quest’anno l'Asd Skating Biella ha organizzato uno spettacolo di Natale che ha lasciato migliaio di persone presenti sugli spalti a bocca aperta!

“Siamo molto felici della risposta della popolazione biellese nei confronti dei nostri spettacoli, ormai lo spettacolo di Natale della nostra società è diventato un appuntamento fisso per molte persone - spiega il presidente Barbara De Pieri - Come sempre nulla è lasciato al caso e anche quest’anno le novità sono state davvero molte: abbiamo avuto come ospite d’onore la campionessa mondiale Giada Luppi, il cantante biellese Luca Tavaretti ha intrattenuto il pubblico con la sua voce, la struttura 'americana' ci ha permesso di creare particolari e suggestivi giochi di luce”.

I grandi protagonisti sono stati i numerosi atleti, quest’anno sono state portate in scena ben 18 rappresentazioni grazie agli allenatori: Augustin Martine Lemos, Lucrezia e Maria Elena Recupero che hanno ideato coreografie grazie al supporto della coreografa Arianna Quartesen, studiato abiti, trucchi ecc.

“Siamo tornati indietro nel tempo negli anni ‘60 con le gemelle Kesler, l’intramontabile Grese negli anni 80, siamo arrivati fino al 2000 con Hairspray, si sono improvvisati Oompa Loompa con tanto di parrucca verde nel famoso musical di Willy Wonka, è scesa la pioggia con Singing in the rain, siamo stai nella savana con il Re Leone, in Argentina con Evita Peron interpretata da Adele Recupero e molti altri – sottolineano - Lo spettacolo si è concluso con la novità di quest’anno: il quartetto delle Golden Girls formato da Lucrezia e Maria Elena Recupero, Annarita Paraggio e Sofia Riberno, ragazze che quasi per gioco hanno iniziato il quartetto per poi ritrovarsi con grande soddisfazione per tutti a partecipare a nuove competizioni. Archiviato nel cassetto dei ricordi il grande successe ottenuto con gli scroscianti applausi del pubblico che risuonano ancora nelle orecchie, gli atleti sono già tornati ad allenarsi supportati anche dal preparatore atletico Daniele Pavan che segue sia la squadra agonistica che il pre agonismo in vista delle prossime gare già calendarizzate per fine febbraio con un trofeo promozionale e per marzo con il Memorial Zanchetta in cui farà il suo debutto anche il quartetto”.