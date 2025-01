Gaglianico, Giocattolo Sospeso è un successo: "La solidarietà è un valore portante della nostra comunità".

È con grande gioia che Il Comune di Gaglianico desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'iniziativa "Giocattolo Sospeso".

Grazie alla generosità di 3 attività commerciali presenti sul nostro territorio, siamo riusciti a raccogliere molti giocattoli. Questi doni sono stati distribuiti a bambini meno fortunati, portando un po' di magia e di felicità nelle loro case, soprattutto in occasione delle festività.

Un ringraziamento speciale va a:

Toys Center, Via Cavour, 15 per aver creduto in questo progetto e aver messo a disposizione spazi e risorse;

Giocheria Biella Via Cavour 60 per il loro tempo e la loro dedizione nel raccogliere;

BONDA 1904 S.r.l. Via Piave, 25 per il loro prezioso supporto;

Dichiara il Sindaco Paolo Maggia: “Grazie a tutti voi, abbiamo dimostrato che la solidarietà e la generosità sono ancora valori fondamentali nella nostra comunità”.