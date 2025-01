Cossato, Comune precisa: "Nessun allievo a casa per assenza riscaldamento a scuola"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Si precisa che ieri mattina (7 gennaio 2025) le lezioni si sono svolte regolarmente in tutte le scuole di Cossato e nessun allievo è stato rimandato a casa per assenza di riscaldamento nei plessi. L’accensione di tutte le caldaie delle scuole era stata operata già nella giornata di venerdì 3 gennaio. Nella notte del 6 gennaio le caldaie della Scuola Infanzia Spolina e della Scuola Infanzia Masseria, hanno registrato un blocco.

La segnalazione è pervenuta a cura del personale scolastico appena iniziato l’orario di servizio e l’Ufficio Tecnico Comunale, attraverso le ditte di manutenzione preposte, ha attivato soluzioni di prima emergenza e riattivato entrambi gli impianti, così già nella prima mattinata tutti i plessi hanno raggiunto la temperatura ordinaria.

Si precisa inoltre che, a fronte dell’intervento programmato dell’Enel per il 10 gennaio, comunicato dalla società con avvisi affissi ieri sulle porte degli immobili interessa, dall’interruzione di fornitura, dato atto che l’intervento avrebbe comportato l’assenza di energia per la Scuola Masseria, il Comune e la Società SORISO si sono attivati, immediatamente per ottenere una riprogrammazione che non impattasse sulle attività scolastiche e sul centro cottura e/o comunque per garantire gruppi di continuità alternativi.

L’Enel ha comunicato una riprogrammazione dell’intervento per i giorni di chiusura scolastica del prossimo Carnevale 2025, pertanto il 10 gennaio le lezioni, anche alla Scuola Masseria, si svolgeranno regolarmente così come l’attività di preparazione pasti, per tutte le scuole".