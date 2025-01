Pallamano, un biellese tra i tecnici formatori per la regione Piemonte: è Simone Lugli FOTO

Riprendono martedì 7 gennaio le attività della sezione pallamano di FC Vigliano Polisportiva. Nonostante ciò mai sono state interrotte le attività dei veri tesserati: tre elementi della formazione Under 16 maschile stanno infatti completando la formazione per acquisire la qualifica di Allievo Arbitro per la FIGH e il tecnico Simone Lugli si trova in Finlandia per assistere al seminario allenatori che la Federazione organizza per il rinnovo delle licenze EHF Pro che permettono di allenare a livello internazionale. Il tecnico giallorosso è inoltre stato nominato dalla Federazione Italiana Giuoco Handball tra i tecnici formatori per la regione Piemonte.

Lo abbiamo pertanto raggiunto e ci racconta la sua esperienza: ”Voglio innanzitutto ringraziare la FIGH per la nomina nello staff dei tecnici formatori a livello regionale, adempirò al meglio a questa nomina portando ai corsisti parte dell’esperienza vissuta. In questi giorni sono in Finlandia per il rinnovo della mia licenza di allenatore di livello internazionale ed è per me occasione di confronto con allenatori che hanno maggiore esperienza di alto livello oltre alla mia. Sto seguendo con attenzione gli argomenti proposti dai formatori Dragan Djukic, serbo, e Herlander Silva, portoghese, che sono allenatori di provata esperienza. Devo dire che l’organizzazione posta in essere dalla federazione finlandese e dal vero regista del corso Kaj Kekki, è finora stata perfetta. Sto respirando pallamano per giornate intere e soprattutto sto avendo conferme riguardo ad alcune idee che stiamo portando avanti con lo staff tecnico e dirigenziale della sezione. Il tutto è possibile grazie al pieno appoggio della società della quale facciamo parte.”

Abbiamo chiesto a Lugli anche del ritorno alle competizioni e di cosa aspetta i giallorossi in questo inizio d’anno. Il tecnico ci risponde così:” È mia intenzione coinvolgere maggiormente i tesserati e le tesserate nelle attività che proponiamo loro, ciò per aumentare la loro partecipazione e la visione di ciò che vorremo essere nel prossimo futuro. Ci aspetta un mese di gennaio ricco di gare con la formazione Under 16 maschile, iniziando domenica 12 gennaio con il recupero della gara con San Martino Siccomario, seguita a ruota dalla trasferta del 19 gennaio a San Donato Milanese con la sfida a Ferrarin. Da queste dure gare capiremo molto riguardo al nostro stato attuale ed al nostro potenziale. Saranno infatti fondamentali per capire a che punto siamo nel nostro processo di apprendimento”.