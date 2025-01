Cossato in festa per la Befana benefica, l'evento conquista grandi e piccini FOTO e VIDEO

Cossato in festa per la Befana benefica, l'evento conquista grandi e piccini - Servizio di Davide Finatti per newsbiella.it

Una folla di bambini e famiglie ha riempito piazza Croce Rossa a Cossato, per celebrare l'arrivo della Befana, in un pomeriggio all'insegna del divertimento, della solidarietà e della tradizione. L'evento, organizzato dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Cossato, si è rivelato un grande successo: fin dal primo pomeriggio, l'area del mercato coperto si è animata con tante attività per grandi e piccini. I bambini hanno potuto divertirsi con i truccabimbi, mentre le dimostrazioni di manovre di primo soccorso hanno catturato l'interesse di molti genitori. Grande attenzione per gli appassionati di motori che hanno potuto assistere al passaggio di numerosi mezzi da corsa, fra cui quella del pilota biellese Pierangelo Tasinato, che di recente ha cambiato scuderia. Durante la giornata la CRI ha esposto i suoi mezzi, compresa un'ambulanza d'epoca Fiat 238 offerta da Fondazione Marazzato, per permettere a tutti di entrare in contatto con il mondo del volontariato.

Alle ore 16.00, per la felicità dei bambini, la Befana ha fatto il suo ingresso, distribuendo dolciumi a tutti i partecipanti. Presenti anche il sindaco e i rappresentanti locali che si sono riuniti per celebrare un importante appuntamento per tutta la comunità.