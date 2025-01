In pensione Carla Prina Cerai, ex vice sindaco di Veglio

Dal 6 gennaio sarà in pensione Carla Prina Cerai, Segretario dell’UMV: «Ringraziamo la dottoressa Prina Cerai per questi anni di ottimo servizio per l’Unione Montana – dice il presidente Francesco Pietrasanta – durante i quali ha dato prova di grande professionalità, passione per l’Unione e per il territorio, ottima capacità di gestione del personale. Le auguro, a titolo personale e di tutta la Giunta dell’Unione Montana, di andare incontro ad un periodo di serenità, dove potersi dedicare ai suoi interessi e alle sue passioni».