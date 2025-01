Sono terminate poco dopo le 20.30 di ieri, 4 gennaio, le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area boschiva da circa 500 metri quadrati di vegetazione, colpita da un incendio.

È accaduto nel comune di Strona. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone. In azione i Vigili del Fuoco di Ponzone, assieme alle squadre AIB di Valdilana. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.