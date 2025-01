Montagna e contrasto al bullismo, Candelo si aggiudica due bandi

Candelo è tra i vincitori del bando "La Montagna entra in classe" e del bando rivolto alla "Realizzazione di percorsi progettuali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo" per l’anno scolastico 2024/25.

Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone: “Due progetti promossi dalla Regione Piemonte: il primo che mira a far conoscere e apprezzare il patrimonio e la bellezza delle nostre montagne per il quale sono stati assegnati complessivamente 183mila euro alle scuole piemontesi, e tra i vincitori c’è anche l’istituto scolastico del nostro comune. Il secondo per prevenire i fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo per il quale i contributi totali sono stati di 234.094 mila euro”.

Per il primo cittadino si tratta di un risultato “frutto di impegno e capacità di proporre idee innovative, per il quale ringrazio studenti, dirigente e docenti, tra questi un ringraziamento particolare alla progettista maestra Monica Pieri: è davvero importante offrire queste esperienze a ragazze e ragazzi, per ampliare i programmi scolastici con la consapevolezza di ciò che ci circonda, che dobbiamo imparare ad amare e rispettare".

Infine, aggiunge: "Un ringraziamento particolare va all’assessore Regionale e vicepresidente Elena Chiorino, che ha fortemente voluto questi bandi, dimostrando ancora una volta grande attenzione verso il territorio e promuovendo una sinergia concreta tra enti locali, scuole e istituzioni regionali. Da segnalare in particolare l'iniziativa 'La montagna entra in classe' che, per il Biellese, si innesta anche nell’anno dell’Adunata, quindi ancor più importante per noi e per la crescita culturale e ambientale dei nostri giovani”.