Il 2024 è stato un anno di grande sport per il territorio: le pagelle

Nell’anno che si va a concludere giusto dare i voti per la parte sportiva eventi ed iniziative che vanno a promuovere il territorio. Visto che ogni euro investito nello sport genera positive ricadute vediamo come il territorio ha saputo promuoversi e gestire al meglio la pratica sportiva.

Ciclismo (10): vedere la performance di Pojacar (10 e lode) che da via Bertodano dove è scivolato a Biella fino al Santuario di Oropa (9) che sembrava aver messo il motorino e successivo paragone con Pantani (Fuori categoria) è stato uno spottone per l’unica catena che ti rende libero quella della bici. Organizzazione perfetta dell’evento anche se qualche steward (6) avrebbe bisogno di maniere più educate in fin dei conti facciamo il nostro mestiere. E il 2025 si preannuncia altrettanto gustoso con partenza della tappa del giro il 30 maggio (8) e il passaggio della maglia rossa della Vuelta (7,5). Merito della Regione e anche dell’On. Pella (8) che non perde occasione per promuovere il suo territorio.

Calcio (8): la presenza della Juve Women (9) ha riempito gli spalti del Lamarmora Pozzo ma quello che depone a favore dei 22 in campo a inseguire il pallone è tutta la coreografia che sotto la regia di Filippo Regis (9 per le scelte musicali non certo per il suo incipit pro madama) fa sembrare lo stadio un palcoscenico da serie A. In attesa della promozione (fate gli opportuni scongiuri) della Biellese (8) allenata da mister Prina (9,5) nella serie superiore e sarebbe ora ci godiamo anche la serie C (che gli addetti chiamano Next Generation) sempre dei bianconeri (4 per la prima parte della stagione targata Montero, 8 per la seconda sotto l’egida di Brembilla).

Runner (10 e lode): la corsa è una passione ma a Biella assume le forme di una religione vera e propria e il suo vate è senza ombra di dubbio il buon Paolo Vialardi (9) vero conoscitore di tutti i segreti del running e onnipresente presentatore promotore di tutte le corse, anche quelle più bizzarre. Fiore all’occhiello e ne abbiamo parlato anche in uno speciale la Maratona di New York (7,5) che faceva il verso alle maratone di Chicco Mentana (9 alla sua capacità organizzativa, 5 alla sua simpatia per gli interisti). Menzione speciale per la redazione di NewsBiella (10) che in questa stagione, così come nelle precedenti, non si è mai persa una corsa.

Motori: (7,5) Il rally è la passione dei biellesi che si perde nella notte dei tempi, vedere via Italia a Biella percorsa dai bolidi di tutte le categorie per la passerella finale in Piazza Martiri riempie sempre i cuori degli appassionati. Ma oltre al Rally della Lana (9) che speriamo si possa disputare anche in futuro c’è sempre spazio per la storia come il Montecarlo (8) che a dispetto del gelo ha attirato centinaia di appassionati in centro.

Basket (7): due squadre in serie C che nel derby hanno riempito il Palapaietta con un pubblico (10) che certe piazze che militano in serie A2 se lo sognano la dice lunga sull’amore del territorio per la palla a spicchi. La speranza è di rivedere presto il basket che conta al Forum.

Rugby (9) Pallavolo (8) e altri sport di squadra sono tutte leve di società portate avanti tra sacrifici e tanta tanta dedizione a chi governa questi gruppi deve andare il plauso di un territorio che può vantare una squadra in serie A come il rugby e un movimento che diventa passione con il Bear Wool Volley.

Il Giornalismo a favore del grande pubblico pensiamo all’incontro con Gigi Buffon (9 all’atleta anche se non mi è ancora passata per l’episodio di Muntari) che ha visto centinaia di spettatori accalcare le tribune del Forum per incontrare il Gigi Nazionale. Tutto ciò non può che portare un voto alto per l'assessore Giacomo Moscarola (9) per la sua attenzione per il mondo sportivo in tutte le varie sfaccettature.

In chiusura permettetemi ancora una citazione per il dietro le quinte, per gli addetti stampa, per chi fa da collegamento per le informazioni estorte ai vari organizzatori ai munifici sponsor che per motivi di spazio non possiamo citare e soprattutto per chi traduce tutto questo in articoli, video, fotografie (Mauro, Catia, Stefania, Gilberto, Giacomo, Davide) per fare in modo che la rete testimoni quando di bello c’è a Biella.