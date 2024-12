Natale in ginnastica con la BiVertical FOTO

Il PalaGiletti di Ponzone a Valdilana nei giorni scorsi si è trasformato in un palcoscenico di energia e passione con la seconda edizione di Natale in Ginnastica, organizzata dall’a.s.d. Bi Vertical. Più di 100 atleti, dai più piccoli ai più grandi, hanno emozionato il pubblico con spettacolari esibizioni e dimostrazioni di talento, mostrando i frutti di mesi di impegno e dedizione.Questo evento non è solo una celebrazione dello sport, ma anche una testimonianza del grande lavoro e della professionalità dei tecnici di Bi Vertical, che ogni giorno guidano gli atleti nel loro percorso di crescita sportiva e personale.