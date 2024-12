Da Biella a Oropa, torna la Marcia della Pace

Martedì 31 dicembre si terrà la tradizionale Marcia della Pace volta ad accogliere l’anno nuovo in un clima di unione e fratellanza.

Il ritrovo è alle 17 presso la Chiesa della S.ma Trinità in via Italia dove si svolgerà la Preghiera Ecumenica di avvio della marcia. Alle 18 il gruppo di fedeli si incamminerà verso il Santuario di Oropa, passando per la Chiesa parrocchiale di Favaro (verso le 20.30) e giungerà a destinazione verso le 22, prima della celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo di Biella Roberto delle 22.30. Al termine il fraterno scambio di auguri tra tutti i presenti.

Per chi non potesse partecipare alla marcia dalle 21 si terrà la veglia di preghiera presso la Basilica Antica.