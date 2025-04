“Su caminu longu si faghet curtzu”/ “Il cammino lungo si fa corto”

Vinca major. Nome italiano: Pervinca maggiore. Nome sardo: Pruninca. Español: Hierba doncella. Diffusa in Europa meridionale e nel Caucaso. In Sardegna, la specie endemica caratterizzata da sepali appuntiti, è impiegata nei riti del matrimonio costantiniano per formare "tediles", cercini e per "s'arramadura", l'infiorata allestita sulla soglia della casa degli sposi; inoltre, è presente tra i fiori destinati alle persone morte celibi e nubili.

Presentada de su dìciu: Su dìciu: “Su caminu longu si faghet curtzu” nos faghet pensare chi unu bonu mutivu faghet inchirtzinare sa distantzia. Peristantu, a chie non faghet unu dovere e bogat sa contiga de che esser àtesu, issu benit nadu comente rinfacciu.

Su dìciu: “Su caminu longu si faghet curtzu” l’impreat chie cheret dare trancuillidade a unu chi pensat chi si fetat sacrifitziu mannu pro andhare dae isse, o silu narat a isse matessi chie intendhet de devet fagher unu dovere mancari devat fagher caminu longu. Ma si impreat puru pro rinfaciare caligunu chi no andhat dae chie tiat dever andhare cun sa contiga de che esser atesu.

In sa Peràula de Deus agatamos medas caminos longos diventados curtzos e caminos curtzos diventados longos. Su chi, in custu momentu, cherzo ammentare est su caminu fatu dae duos discipulos de Gesus, chi dae Gerusalemme andhant a Emmaus, istracos e isconsolados, ca su mastru issoro fit mortu. Lis fit fertu a orijas chi fit torradu a bida, ma non l’aiant bidu e su sero aiant detzisu de siche torrare a domo issoro. Sendhe in caminu ant intopadu unu peregrinu, chi no ischiat nudha de su chi fit capitadu, cosa chi lis at fatu ispantu mannu. Poi, cussu furisteri, lis at ispiegadu passos de s’Iscritura. Su faedhare sou lis at iscardidu su coro. Arrivados a domo ant cumbinchidu su furisteri a si frimmare cun issos, ca fit tardu. S’istranzu, a fine de chena, at beneitu pane e binu e poi est isparidu.

Issos ant cumpresu chi cussu peregrinu fit Gesus torradu a bida. Lu cherent narrer luego a sos àteros e si ponent lestros in caminu. Non los frimmat s’istrachidudine, ne sa distantzia, e nemmancu s’iscuru de sa note. Chentza imbarare che torrant a Gerusalemme, faghindhe curtzu, cussu caminu longu (Cfr. Lc 24,13-35).

TESTO ITALIANO

Il proverbio: “Il cammino lungo si fa corto” lo usa chi vuole tranquillizzare una persona che pensa si faccia un grosso sacrificio per andare da lei, o lo dice a se stesso chi sente di dover fare un dovere nonostante la distanza. Ma si usa anche per rimproverare qualcuno che non va, da chi dovrebbe andare, adducendo la scusa della distanza dei luoghi.

Nella Parola di Dio troviamo molti cammini lunghi divenuti brevi e cammini brevi divenuti lunghi. Quello che, in questo momento, voglio ricordare è il cammino fatto da due discepoli di Gesù, che da Gerusalemme vanno ad Emmaus, stanchi e sconsolati, perché il loro maestro era morto. Avevano sentito dire che era tornato in vita, ma non l’avevano visto e la sera avevano deciso di tornarsene a casa loro. In cammino hanno incontrato un pellegrino, che non sapeva nulla di quello che era accaduto, cosa che ha fatto loro molta meraviglia. Poi, quel forestiero, ha spiegato loro dei passi della Scrittura. Il suo parlare ha scaldato il loro cuore. Arrivati a casa hanno convinto il forestiero a fermarsi con loro, perché era tardi. L’ospite, a fine cena, ha benedetto pane e vino e poi è scomparso.

Essi hanno compreso che quel pellegrino era Gesù tornato in vita. Lo vogliono dire subito agli altri e si mettono svelti in cammino. Non li ferma la stanchezza, né la distanza, e nemmeno il buio della notte. Senza indugiare ritornano a Gerusalemme, facendo corto, quel cammino lungo (Cfr. Lc 24,13-35).