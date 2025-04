Bonsai al Chiostro, in arrivo a Biella una nuova esposizione

Sabato 17 e domenica 18 maggio, presso il Chiostro di San Sebastiano, sarà possibile visitare l’esposizione denominata “BONSAI AL CHIOSTRO - Esposizione Primaverile Bonsai nel Cuore di Biella” e realizzata dall’associazione “Kuma No En Biella Bonsai Club” con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella.

L’esposizione verrà articolata lungo i portici e il cortile del Chiostro, dove saranno esposti esemplari di bonsai di alta qualità, curati con maestria dai soci del club. Particolare rilievo sarà dato a tre bonsai “special guest”, piante rare e di pregio portate appositamente a Biella dal prestigioso vivaio Crespi Bonsai di Milano. Durante l’intera durata della mostra i soci dell’associazione accompagneranno i visitatori in percorsi guidati, offrendo spiegazioni, aneddoti e risposte alle curiosità legata all’arte dei bonsai.

Sara Gentile, vicesindaco e assessore alla Cultura, dichiara: “Siamo felici di sostenere un’iniziativa che unisce natura, arte e cultura in un luogo così simbolico per la nostra città. Sebbene le sale del Museo del Territorio siano attualmente chiuse al pubblico, riteniamo fondamentale valorizzare gli spazi ancora fruibili. Il Chiostro, in particolare, rappresenta una straordinaria risorsa: finché potremo utilizzarlo promuoveremo al suo interno iniziative che lo rendano il più possibile vivo e la mostra in questione rappresenta un esempio concreto di questo impegno. Ritengo inoltre particolarmente suggestivo il dialogo che si creerà tra l’arte orientale del bonsai e l’architettura rinascimentale del Complesso di San Sebastiano, due espressioni di culture lontane nel tempo e nello spazio che qui si incontrano e si valorizzano a vicenda. Ringrazio l’associazione Kuma No En per la collaborazione e per il prezioso lavoro di divulgazione e bellezza che hanno iniziato a portare avanti con passione. Contribuire alla crescita culturale della città significa anche offrire spazi e occasioni affinché esperienze come questa possano fiorire e diventare patrimonio condiviso da tutti.”

Il presidente dell’Associazione Kuma No En, Riccardo Valle, spiega: “Il bonsai, con la sua delicatezza e il suo profondo significato simbolico, ci invita a rallentare, ad affinare lo sguardo, a prenderci cura del tempo e delle cose vive. È una metafora potente del nostro rapporto con l’ambiente, con la memoria, con l’armonia tra uomo e natura: sono temi estremamente interessanti al giorno d’oggi. Il territorio biellese, con il suo clima temperato e l’abbondanza d’acqua, è naturalmente predisposto alla coltivazione del bonsai, e, proprio per questo, ci sembra importante che questa pratica venga conosciuta e valorizzata anche a livello locale, non solo come espressione artistica, ma anche come parte integrante di una relazione consapevole con il paesaggio e con la natura che ci circonda. Rivolgiamo un ringraziamento all’Assessore Sara Gentile e a tutta l’Amministrazione Comunale per averci offerto questa straordinaria opportunità: poter esporre al Chiostro di San Sebastiano è per noi motivo di orgoglio e uno stimolo ulteriore a condividere con il pubblico la bellezza e la profondità di questa arte”.