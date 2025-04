Dal Pd un carico di solidarietà al centro Accoglienza l'Arcobaleno ODV del Villaggio FOTO

Nelle giornate di Lunedi 14 e Sabato 18 Aprile il Partito Democratico Biellese ha portato un altro carico di solidarietà al centro Accoglienza l'Arcobaleno ODV del Villaggio Lamarmora e all'emporio di Biella:

864 litri di latte e 312 litri di passata di pomodoro al centro accoglienza Arcobaleno e 864 litri di latte, 880 Kg di Farina e 708 bottiglie da un litro di olio all’emporio.

Le persone che oggi si rivolgono agli empori per chiedere aiuto sono in costante aumento, e la situazione sta continuando a peggiorare: come abbiamo già denunciato molte volte, oggi vivono in una situazione di povertà anche persone che, a causa degli aumenti indiscriminati degli ultimi mesi, non riescono più a far fronte alle necessità quotidiane con il loro stipendio, o con la loro pensione. Queste persone si aggiungono ai cassaintegrati, a chi è rimasto senza lavoro o non riesce a trovarne uno e a tutte quelle persone che già prima versavano in situazioni difficili. Il bacino di persone che chiedono aiuto aumenta, mentre il governo con le sue politiche taglia i fondi agli enti locali, aumenta l’iva per i prodotti per bambini, non attua politiche di sostegno alla povertà

Il biellese non fa eccezione, e gli empori solidali sono in costante affanno per cercare di rispondere a tutte le richieste

In quest’ottica il Partito Democratico biellese ha voluto, grazie a donatori generosi e ai suoi volontari iscritti ai vari circoli, dare un aiuto concreto, e lanciare attraverso questo gesto un grido di allarme:

E’ necessario che la Regione Piemonte e l’amministrazione comunale si assumano la responsabilità di attuare politiche a sostegno degli ultimi e di chi non riesce a far fronte alle necessità di base, invece di effettuare tagli indiscriminati a sanità e servizi e lasciando che sia il volontariato a farsi carico di riempire il vuoto lasciato dalle loro politiche inadeguate

Un ringraziamento particolare ai donatori che con la loro generosità ci hanno permesso di mettere in piedi questa rete di solidarietà e ai circoli di Biella e di Candelo sempre presenti e numerosi.