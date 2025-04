Anche a Candelo si celebra il 25 Aprile. La cerimonia, prevista per domani, inizierà alle 10 in piazza Castello (in caso di maltempo sotto i portici del Municipio) con i saluti e le orazioni delle istituzioni, assieme alla deposizione di una corona d'alloro.

A seguire, il corteo raggiungerà i monumenti dedicati ai Caduti per la seconda parte della manifestazione. Nel pomeriggio (ore 14.30), al Cinema Verdi, proiezioni, letture e composizioni in musica.