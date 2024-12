Cossato: La pentola sul fuoco inizia a bruciare, grande spavento per un anziano che chiama i soccorsi

Un uomo di 89 anni, residente a Cossato, ha vissuto momenti di grande spavento nel pomeriggio di ieri, quando una pentola lasciata sul fuoco ha iniziato a bruciare. L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri e del personale sanitario del 118.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano aveva messo una pentola sul fornello, ma è stato colto da un improvviso malore che lo ha distolto dalla cucina. Nel frattempo, il cibo sul fuoco ha iniziato a bruciarsi, producendo fumo e un odore acre che ha fatto scattare l’allarme nell’uomo. Preso dal panico, ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunti rapidamente i carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la situazione spegnendo il fornello e rimuovendo la pentola, evitando così conseguenze più gravi. Nel frattempo, i sanitari del 118 hanno visitato l’uomo, verificando che, fortunatamente, il malore non aveva avuto ripercussioni. Per lui non è stato necessario il ricovero, ma solo il conforto e il consiglio di riposarsi.

Un episodio che si è concluso senza danni, ma che ha lasciato nell’anziano un grande spavento. La prontezza dei soccorsi ha evitato che la situazione potesse degenerare.