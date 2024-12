Candelo, non solo calendari: al via la distribuzione di un piccolo regalo per i bimbi nati nel 2024 (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone, sindaco di Candelo)

“Oltre ai calendari, sta per partire anche la distribuzione di un piccolo regalo a tutti i bimbi nati nel 2024: una nascita è un evento importante per le famiglie, ma anche per tutta la comunità e questo è il nostro modo di dare il benvenuto ai piccoli candelesi”. Queste le parole del sindaco Paolo Gelone, apparse in questi giorni sui propri canali social.

E aggiunge: “Speriamo possa essere un bel pensiero e che possa avvicinare genitori e bimbi ai libri e alla cultura, un obiettivo su cui a Candelo lavoriamo sempre con impegno. Il regalo arriverà direttamente a casa. La distribuzione, in special modo per i nati nella seconda metà di dicembre, terminerà a gennaio”.