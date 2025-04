Con sommo dispiacere apprendo la notizia della dipartita di Angelo Travaglini, classe 1919, ospite della Casa di Riposo Comunale Don Matteo Zanetto. Sabato 5, dopo aver raggiunto e festeggiato la straordinaria età di 105 anni, Angelo ha volato in cielo per riunirsi ai suoi colleghi. Angelo non era solo un uomo di straordinaria longevità, ma anche una persona brillante, dotata di una mente acuta e sempre attenta a quanto accadeva nel mondo. La sua curiosità per la vita lo hanno reso un esempio per molti di noi. Nei suoi ultimi giorni, continuava a seguire da vicino gli eventi globali, dai conflitti che lacerano le nostre società alle scelte politiche discutibili, come l'introduzione di dazi che sembrano più un retaggio medioevale che una strategia moderna. La sua voce, ferma e chiara, ci ricordava l'importanza di un dialogo aperto e costruttivo, e il suo esempio ci invita a riflettere sul tipo di mondo che vogliamo costruire. In un'epoca segnata da divisioni e conflitti, la saggezza di Angelo rimarrà sempre una guida preziosa.