Comunità di Cerrione in lutto per la morte di Antonio Lamanna, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 46 anni. Molto conosciuto in paese, specialmente nell'abitato di Vergnasco. Al dolore dei familiari si stringe l'amministrazione comunale con un messaggio di cordoglio e vicinanza.

La preghiera del Santo Rosario avrà luogo giovedì, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Vergnasco. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri La Serra, alle 10 di venerdì 27 dicembre.