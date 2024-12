Associazione Edu Terra presenta le attività didattiche

Le attività didattiche e outdoor dell'associazione Edu Terra a Camandona coinvolgono sempre più famiglie. Nel piccolo borgo di Falletti ogni giorno arrivano bambini e ragazzi non solo dalla valle di Mosso, ma anche dal Biellese.

L'associazione per l'11 gennaio propone un Open day per far scoprire le proprie attività didattiche e outdoor pensate per i bambini dai 3 ai 6 anni e per i giovani del ciclo della primaria. Dalle 10 alle 11 si partirà con il progetto Panpluc (3-6 anni) e dalle 11 con il progetto Nubìvago per la fascia primaria (prenotazione obbligatoria entro l'8 gennaio – info: 340/7843591).

Le attività didattiche vengono svolte nel bosco e in paese. "La nostra realtà- spiega Valentina Rolando, referente dell'associazione Eduterra – ha come obiettivo quello di riconnettere l'uomo con la natura. Per i piccoli della fascia 3-6 anni è più facile questa connessione. L'aspetto del percorso didattico è importante e lo facciamo in maniera gioiosa e con l'interazione esperienziale. Alcune discipline è molto più facile trasmetterle ai giovani attraverso l'esperienza in natura, mentre in altri contesti manteniamo una didattica tradizionale con libri di testo". La sede dell'associazione è in frazione Falletti, a ridosso della piazza del paese si trova il campo base nel bosco con alcune costruzioni fisse. "Spesso- continua Rolando - si pensa che in progetti di questo tipo si dia spazio alla libertà e quindi si è liberi di fare tutto. Invece è proprio il contrario: stando in natura e nel bosco, grazie all'aiuto dell'adulto e del gruppo dei più grandi, si capisce subito che il rispetto delle regole è fondamentale altrimenti tutto diventa molto rischioso".