Lo Ski Racing Center Oasi Zegna ha accolto Marta Bassino

Oggi allenamento per tutta la mattinata sulle piste dello Ski Racing Center Oasi Zegna di Bielmonte per Marta Bassino e le Azzurre dello sci. L'arrivo della campionessa era atteso. Anche domani si fermerà a Bielmonte per l'allenamento prima di riprendere i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo.

Bassino e le atlete azzurre si sono allenate sulla pista del Monte Cerchio appositamente tracciata. Tanti gli appassionati che hano voluto vedere le atlete dal vivo, non è mancato l'incontro con lo Sci club Bielmonte Oasi Zegna.

Prossimamente allo Ski Racing Center Oasi Zegna sono attese altre squadre di sci.