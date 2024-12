Cus Genova – Biella Rugby: “I risultati proiettano la squadra nel girone d’élite”

22.12.24 Cus Genova v Biella Rugby 26-28 (12-13)

Marcatori. Mete: Parnenzini, Pavesi, Rossi. Trasformazioni: Salussolia (2). Punizioni: Pavesi, Salussolia (2).

Biella Rugby: Rava; D’Herin, Parnenzini, Pavesi, Gravinese; Salussolia, Bocchino; Mosca, Corcoy, Rossi (cap.); Avanzi, Garizzo; Silvestrini, Bredariol, Chtaibi

Edo Barbera, coach: “Poche parole per descrivere l’ultima partita del 2024 per l’ under 18: in quattordici sin dai primi minuti, i ragazzi hanno dimostrato vero carattere e maturità nel gestire una situazione difficile. Quattro punti che proiettano la squadra nel girone d’élite”.