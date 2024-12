Settore orafo, incontro con la Regione ad Alessandria

Si terrà venerdì 27 dicembre, alle ore 14:00, presso la Sala Giunta della Provincia di Alessandria (Piazza della Libertà, 17), l’incontro istituzionale voluto dalla Regione Piemonte - su richiesta del vicepresidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino - e dedicato al settore orafo.

L’iniziativa mira ad analizzare le sfide e le opportunità del comparto orafo, un settore strategico per il territorio.

“Questo incontro è mirato ad ascoltare le esigenze degli attori coinvolti e lavorare insieme su proposte concrete per il futuro del comparto orafo” ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente Regione Piemonte. “Il settore orafo e i suoi lavoratori, da sempre simbolo di eccellenza e artigianalità, necessitano di un supporto mirato per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, garantendo occupazione e valorizzando il Made in Italy” ha concluso Chiorino.