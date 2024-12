Il Comune di Borriana ha pubblicato in questi giorni un bando di concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 operatore esperto (cantoniere specializzato, messo comunale notificatore) - area operatori esperti da assegnare al settore tecnico (ex categoria B).

E' possibile presentare candidatura entro il giorno 21/01/2025 ore 12.00.

La documentazione è disponibile in allegato al presente avviso, sul sito istituzionale sul Portale Unico del Reclutamento inPA.