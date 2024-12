Graglia, la scuola dell'infanzia si presenta nel segno dell'educazione outdoor

Nella cornice meravigliosa di boschi e montagne c'è un paesino nell'alta Valle Elvo di nome Graglia. Qui sorge una piccola scuola dell'infanzia che accoglie 30 bambini provenienti dai paesi limitrofi a partire dai 2 anni e mezzo fino ai 5.

Da diversi anni, in seguito alle innumerevoli formazioni, le insegnanti hanno intrapreso il cammino di un'educazione outdoor trasformando il paese con le sue peculiarità e i suoi boschi e prati in aule diadiche. Il tutto all'interno di una didattica esperienziale, dove i protagonisti sono esclusivamente i bambini, che pensano, discutono tra loro, progettano e realizzano le loro idee. Il sogno delle insegnanti è quello di riuscire nel tempo ad adottare un pezzetto di prato e di poterlo trasformare in una vera aula a cielo aperto.

L'offerta formativa prevede due percorsi, ormai pilastri della scuola, che consistono nel gioco psicomotorio e l'acquaticità, estesi a tutti i gruppi, con tempi e approcci mirati alle diverse età. Quest'anno, grazie alla collaborazione con una mamma specializzata in interventi assistiti sugli animali, è partito il progetto pilota “AAA Asinelli”, dove i bambini sono guidati nella scoperta e conoscenza delle caratteristiche fisiche e caratteriali dell'asinello. Il tutto in un clima di rispetto e collaborazione reciproca.