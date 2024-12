Kwan Taekwondo Biella, medaglie e ottime prove alla Junior Cup

13 e 14 dicembre, trasferta a Savona per i fighter della Asd Kwan Taekwondo Biella per partecipare alla 15ª Junior Cup.

La prima giornata di gara è stata molto intensa e ha visto la Kwan schierarsi con otto atleti che hanno portato a casa un bottino di 3 ori, 1 argento e 1 bronzo. Diego Bortolozzo ha conquistato una medaglia di bronzo nonostante l'uscita al primo combattimento. Adam Droubi, alla sua prima gara dell'anno, non è riuscito a superare il primo turno a causa della tensione. Sara Nieddu ha perso il suo primo incontro contro un'avversaria di pari livello, vincendo però 2-0 un combattimento amichevole in cui ha deciso di mettersi in gioco contro un'atleta di una categoria superiore.

Medaglia d'oro per Adele Pizzo e Angela Spinelli, entrambe vincitrici del loro match con ottimi risultati. Anche Ben Massoud Rajen ha trionfato in due incontri con un punteggio di 2-0, portando a casa uno splendido oro. Sheryl Costenaro ha ottenuto l'argento dopo aver perso il suo match, mentre Alessia Pozzato ha ceduto nel suo primo combattimento contro la futura vincitrice della categoria.

Il maestro Roberto Fittabile è soddisfatto: “I ragazzi hanno gareggiato con ottime prestazioni, tant'è che la Kwan si è posizionata all'ottavo posto in classifica su 40 squadre partecipanti”. Nella seconda giornata sono scesi in campo i cadetti (nati tra il 2010 e il 2012). Nonostante l'impegno e la serietà, i quattro atleti della Kwan sono stati sconfitti al primo incontro. Tuttavia, Hiyane Abrar è riuscita a conquistare una medaglia di bronzo. Nessuna medaglia, invece, per Federico Cian, Alessandro Bagatello e Khadija El Basri.

Il coach Dino (Igor) Umilio, nonostante le sconfitte, ha raccolto alcuni spunti positivi: “Sono fiducioso per le gare del prossimo anno e credo che con l'impegno, i risultati non tarderanno ad arrivare”.